Карпукас интересен «Галатасараю» и «Зениту». Семак попросил изучить вариант покупки игрока

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас привлёк к себе внимание санкт-петербургского «Зенита» и турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Это правда, «Галатасарай» действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили их скауты, им нравится Артём. Но какой-то конкретики пока нет, ждём окончания чемпионата», — сказал агент футболиста Александр Клюев.

Также сообщается, что Карпукас нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Наставник петербуржцев попросил руководство клуба изучить вариант приобретения полузащитника «Локомотива», однако конкретных действий ещё не было предпринято.

20-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» 34 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.