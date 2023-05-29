Александр Мостовой: если у Пиняева есть предложение от «Зенита», надо переходить

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что игроку «Локомотива» Сергею Пиняеву стоит задуматься над переходом в «Зенит».
«Если такое предложение есть, то нужно переходить в «Зенит». В 18 лет прийти в команду вроде «Зенита», которая из года в год становится чемпионом, играть рядом с хорошими футболистами — это даёт большой прогресс.
У Пиняева огромный плюс перед всеми остальными: он хороший футболист, а ещё и молодой. В 18 лет впереди вся футбольная жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин провёл 19 матчей за железнодорожников в РПЛ и забил четыре гола.
- 29 мая 2023
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