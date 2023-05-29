«Артём доволен, значит, все довольны». Агент Дзюбы — о новом контракте с «Локомотивом»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, заявил, что форвард остался доволен продлением контракта с железнодорожниками, отметив, что тот настроен на серьёзную работу после подписания нового соглашения.

«Если контракт подписан, значит, всё хорошо. Переговоры прошли плодотворно и быстро. Абсолютно квалифицированная сторона «Локомотива» была в лице Дмитрия Ульянова и руководства клуба непосредственно. Контракт подписан, Артём сказал, что он доволен, значит, все довольны. По-моему, это логично.

Был ли вариант продлить контракт не по формуле «1+1», а на два года? Не хотел бы говорить про варианты. Если контракт подписан, значит, всех устроили его условия. Какой смысл сейчас обсуждать, что могло бы быть? Артём настроен на серьёзную работу, хочет принести как можно больше пользы клубу и чаще радовать его болельщиков, это самое важное. Думаю, вчера все увидели и оценили его настрой. Уверен, так будет и дальше», — приводит слова Гольдмана «Спорт день за днём».