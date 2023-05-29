Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел, Сперцян и Литвинов — претенденты на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ

Вендел, Сперцян и Литвинов — претенденты на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона-2022/2023.

Среди претендентов на награду в финальный этап голосования прошли Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»). Финалистов выбрали болельщики путём голосования.

Большинство голосов болельщиков получил Сперцян. Это позволит ему иметь преимущество в финальном этапе голосования, в котором обладателя награды определят главные тренеры и капитаны команд клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего полузащитника будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.

Сперцян забил 10 голов и сделал 11 результативных передач в 27 матчах за «Краснодар» в РПЛ. Литвинов отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом в 24 проведённых играх. На счету Вендела восемь голов и три ассиста в 25 матчах.

Материалы по теме
Акинфеев, Сафонов и Лантратов — претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ
Дуглас Сантос, Джикия и Мойзес — претенденты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023