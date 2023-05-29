Вендел, Сперцян и Литвинов — претенденты на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона-2022/2023.

Среди претендентов на награду в финальный этап голосования прошли Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»). Финалистов выбрали болельщики путём голосования.

Большинство голосов болельщиков получил Сперцян. Это позволит ему иметь преимущество в финальном этапе голосования, в котором обладателя награды определят главные тренеры и капитаны команд клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего полузащитника будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.

Сперцян забил 10 голов и сделал 11 результативных передач в 27 матчах за «Краснодар» в РПЛ. Литвинов отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом в 24 проведённых играх. На счету Вендела восемь голов и три ассиста в 25 матчах.