Тошич: если Фернандес захочет вернуться, он усилит нынешний ЦСКА
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Бывший полузащитник московского ЦСКА, сербский футболист Зоран Тошич поделился мнением о возможном возвращении в стан красно-синих защитника Марио Фернандеса.
«Марио — большой игрок. Его все любят и уважают в ЦСКА. Думаю, он это прекрасно понимает. Если Фернандес захочет вернуться, он усилит нынешний ЦСКА. Такой игрок пригодился бы любому клубу РПЛ, но не могу его представить нигде, кроме ЦСКА», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».
Напомним, по завершении сезона-2021/2022 Марио Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и уехал в Бразилию. Этой зимой защитник подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом», а в апреле расторг соглашение. Его контракт с ЦСКА действует до конца июня 2024 года, поэтому Фернандес может вернуться в московский клуб.
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