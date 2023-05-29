Апелляционный комитет РФС выдал лицензии «Волгарю» и «Арсеналу». «Алании» отказали

По результатам заседания Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое состоялось 29 мая, было принято решение выдать лицензии астраханскому «Волгарю» (РФС I) и тульскому «Арсеналу» (РФС II) на сезон-2023/2024. Решение комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС I владикавказской «Алании» было оставлено в силе. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Для участия в Российской Премьер-Лиге команда должна получить лицензию РФС I, у владикавказцев — РФС II. Таким образом, «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги после 33 сыгранных туров, не сможет принять участия в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.

Ранее стало известно, что напрямую в Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023 выходят калининградская «Балтика» и казанский «Рубин», а в стыковых матчах сыграет красноярский «Енисей». Все эти команды получили лицензию РФС I.