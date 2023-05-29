Юрий Сёмин: думаю, у РПЛ стоит задача, как мотивировать команды в середине таблицы

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о конкуренции и мотивации команд в РПЛ.

«У меня нет фаворита на второе место — здесь могут быть неожиданности. Похожая ситуация и с командами, которые окажутся в зоне стыковых матчей. С другой стороны, это один из хороших факторов, что до последнего тура сохранилась конкуренция.

Думаю, что у РПЛ стоит задача, как мотивировать команды в середине турнирной таблицы, чтобы у них тоже была борьба за лучшее место и каждое очко. На сегодняшний момент это самое главное и важное в нашем чемпионате», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в субботу, 3 июня, в РПЛ будет сыгран заключительный, 30-й тур. Все матчи начнутся в 17:00 мск.