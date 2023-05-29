Юрий Сёмин: думаю, у РПЛ стоит задача, как мотивировать команды в середине таблицы
Поделиться
Российский футбольный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о конкуренции и мотивации команд в РПЛ.
«У меня нет фаворита на второе место — здесь могут быть неожиданности. Похожая ситуация и с командами, которые окажутся в зоне стыковых матчей. С другой стороны, это один из хороших факторов, что до последнего тура сохранилась конкуренция.
Думаю, что у РПЛ стоит задача, как мотивировать команды в середине турнирной таблицы, чтобы у них тоже была борьба за лучшее место и каждое очко. На сегодняшний момент это самое главное и важное в нашем чемпионате», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в субботу, 3 июня, в РПЛ будет сыгран заключительный, 30-й тур. Все матчи начнутся в 17:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2023
-
22:05
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
18:59
Партнерский контент