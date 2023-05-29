Жером Ротен: у Кристофа Галтье был шанс, но он его упустил

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен, ныне работающий экспертом на радио RMC, считает, что руководству парижского клуба не стоит давать главному тренеру Кристофу Галтье второй шанс, несмотря на рекордный для Франции 11-й чемпионский титул.

«Да, он привёл клуб к чемпионству, но, к сожалению, чемпионство сегодня для «ПСЖ» – обычное явление. Что Галтье привнёс интересного в игру команды как тренер? Где его стиль, где его костяк? Когда у тебя такой состав, как у «ПСЖ», ты должен создавать прочный фундамент. Вначале он говорил, что будет играть в три защитника, но позже вернулся к четырём. Иногда он играл с тремя центральными полузащитниками, иногда ставил четырёх игроков в среднюю линию… Он тестировал много схем, но, если так долго тестировать схемы, через мгновение ты теряешь контроль, и это проявляется в игре.

В последних 27 матчах у «ПСЖ» было девять поражений! Одно поражение каждые три тура в среднем. Для «ПСЖ» это невообразимо. Да и победы, к сожалению для Галтье, никогда не были лёгкими, исключая 3:0 с «Марселем». Даже с «Анже», «Труа» или «Аяччо» парижанам иногда не хватало контроля.

Кристоф сказал, что заслужил второй сезон. Мне очень жаль, Кристоф, ты провалил попытку. На всех уровнях. У тебя был шанс, но ты не заслуживаешь шанса остаться в «Пари Сен-Жермен». Я думаю, Кристоф реабилитируется где-нибудь в другом месте. Он этого заслуживает», – приводит слова Ротена RMC.

Контракт Галтье с «ПСЖ» действует до июня 2024 года.