Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с днём рождения

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отправил письмо с поздравлениями бывшему российскому футболисту Андрею Аршавину, которому 29 мая исполнилось 42 года.

«Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днём рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас.

Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьёй, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи», — приводит текст письма «Матч ТВ».

Напомним, ранее с днём рождения Аршавина поздравил лондонский «Арсенал», за который Андрей выступал несколько лет. Позже «канониры» удалили пост с поздравлением со своей страницы в социальных сетях.