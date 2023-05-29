Шавло об игре «Спартака» с «Пари НН»: не могут красно-белые играть против плотной обороны

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре московского клуба с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ (0:0) и рассказал, чего ждёт от красно-белых в концовке чемпионата.

«Не знаю, как выразиться по этому матчу. Надо было использовать свой шанс, но «Спартак» этого не сделал. Не могут красно-белые играть против плотной обороны. В этом собака зарыта. Все верховые передачи снял Гоцук. Моменты, которые были у «Спартака», не были использованы. У красно-белых есть два нападающих забивных — Соболев и Промес. Александра сегодня не было, а Квинси прикрыли. Бальде не попал в игру.

Второе или третье место — это не так важно. Главное игра. Надо обыгрывать «Крылья Советов». Это тяжёлая команда. Думаю, ЦСКА не отпустит у себя «Ростов». Пока у «Спартака» не получается играть против такой обороны», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Напомним, после 29 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА набрал 55 очков, «Спартак» — 54, а «Ростов» — 53. В последнем туре чемпионата подопечные Владимира Федотова встретятся с командой Валерия Карпина, а красно-белые проведут свой матч с самарскими «Крыльями Советов». Все игры последнего тура РПЛ пройдут в субботу, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск.