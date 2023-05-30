Кухарчук: всё в совокупности привело к вылету «Торпедо»

Полузащитник московского «Торпедо» Илья Кухарчук ответил на вопрос о причинах вылета команды из РПЛ по итогам сезона-2022/2023.
«Честно, факторов очень много. Всё в совокупности привело к вылету команды. Сейчас я не готов озвучивать эти факторы. Но много есть того, о чём поговорить. Однако сейчас я некомпетентен это высказывать», — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».
Илья перешёл в «Торпедо» из подмосковного клуба «Химки» в январе этого года. За автозаводцев Кухарчук провёл 10 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Напомним, «Торпедо» досрочно заняло последнее место в турнирной таблице и лишилось шансов на сохранение места в РПЛ на будущий сезон. После 29 туров автозаводцы набрали 13 очков. В последнем матче сезона «Торпедо» на «РЖД Арене» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 3 июня и начнётся в 17:00 мск.
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