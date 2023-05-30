Холанд: Гвардиола — лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона. Конечно, мы узнавали друг друга. Я и все игроки собирали вместе мелкие детали.

Речь идёт о том, чтобы делать своё дело, а также добавлять несколько дополнительных вещей к моей обычной игре. В конце концов, всё сводится к тому, что я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал девять результативных передач.

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