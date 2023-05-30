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Попов: если Абаскалю предложат возглавить клуб из топ-5 лиг Европы, он сразу же уйдёт

Попов: если Абаскалю предложат возглавить клуб из топ-5 лиг Европы, он сразу же уйдёт
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Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет клуб, если ему предложат возглавить клуб из топ-5 чемпионатов Европы.

«Будущее Абаскаля будет зависеть только от того, какие у него появятся предложения из Европы. Если ему предложат 5-7 место в Турции, возможно, он останется в «Спартаке». Если это будет команда из топ-5 чемпионатов Европы, он сразу же уйдет. В России никого ничего не держит», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 54 очка. В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 3 июня.

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