Шелия: из-за того, что «Зенит» стал чемпионом, перестать выходить на поле и играть что ли?

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о конкуренции в РПЛ, заявив, что настоящий профессионал должен продолжать делать своё дело профессионально и не обращать внимания на то, что санкт-петербургский «Зенит» досрочно выигрывает чемпионат.

«Профессионал должен делать своё дело профессионально. Сейчас мне сложно говорить о мотивации разных людей. Если их не мотивирует второе-третье место, то не знаю. Мне кажется, что практически не существует таких футболистов, которым одинаково быть что на третьем месте, что на девятом. Всем хочется быть выше, так как это показывает твой уровень, твоё развитие. Спорт в этом и заключается. Теперь из-за того, что «Зенит» стал чемпионом и нет еврокубков, перестать выходить на поле и играть что ли?

Каждому хочется даже перед другим спортсменом доказать, что он был лучше, сильнее, и их команда выглядела интереснее в сезоне. В этом заключается спорт, спортивный интерес. А там, даст бог, вернутся и еврокубки. Всё может поменяться так же резко, как и началось», — приводит слова Шелии Metaratings.