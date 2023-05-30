Шелия: моя мечта связана со сборной Грузии, но они меня не видят. Паспорт Грузии не дали

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о желании выступать за национальную команду Грузии.
«Моя мечта связана со сборной Грузии, но они не видят меня. Видимо, не хотят. Один раз звонили, когда я ещё играл в «Тамбове». Они удивились, что я разговариваю на грузинском в совершенстве, удивились, что у меня есть такое желание, и после этого исчезли. Я делал грузинский паспорт. Пытался. Мне не дали полтора года назад. Я подавал документы, но мне отказали, хотя я знаю язык и до девятого класса учился в школе там. У меня было собеседование, которое прошло хорошо, но в итоге пришёл отказ.
Есть у меня определённые догадки на этот счёт, но это только догадки. Впрочем, это не отменяет того, что ситуация странная», — приводит слова Шелии Metaratings.
Шелия выступает за «Ахмат» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола и восемь раз отстоял на ноль.
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