Российский футболист в Бангладеш: заставляю клуб давать мне на завтрак хотя бы яичницу
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Экс-футболист ЦСКА, а ныне игрок «Уттары» Алан Короев признался, что с трудом переваривает местную кухню в республике Бангладеш.
«Питание в Бангладеш? Уже устал от местной пищи. Они употребляют только курицу и рис – обязательно в остром виде. Заставляю клуб давать мне с утра хотя бы яичницу с чаем. В обед приходится есть эту курицу с рисом. Вечером могу съесть картошку.
Кто-то скажет, что неполезно для спортсмена. И я согласен, но я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Алан Короев — воспитанник ЦСКА, также выступал в составе «Краснодар-2». Сейчас российский футболист играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш.
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