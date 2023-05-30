Российский футболист в Бангладеш: заставляю клуб давать мне на завтрак хотя бы яичницу

Экс-футболист ЦСКА, а ныне игрок «Уттары» Алан Короев признался, что с трудом переваривает местную кухню в республике Бангладеш.

«Питание в Бангладеш? Уже устал от местной пищи. Они употребляют только курицу и рис – обязательно в остром виде. Заставляю клуб давать мне с утра хотя бы яичницу с чаем. В обед приходится есть эту курицу с рисом. Вечером могу съесть картошку.

Кто-то скажет, что неполезно для спортсмена. И я согласен, но я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Алан Короев — воспитанник ЦСКА, также выступал в составе «Краснодар-2». Сейчас российский футболист играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш.