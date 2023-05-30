«С тех пор свой паспорт я не видел». Российский футболиcт застрял в Бангладеш

Первые шаги в «Алании», академия ЦСКА, интерес из Европы – всё это про Алана Короева – 25-летнего вингера, который поездил по России, поиграл в Крыму, попробовал свои силы в Кыргызстане, а сейчас выступает в чемпионате Бангладеш. Короев – единственный россиянин и европеец в этой лиге. «Чемпионат» поговорил с футболистом о юности в ЦСКА, общении с Сергеем Галицким, проверке на полиграфе, крымском футболе и многом другом. Прямо сейчас Алан находится в непростой ситуации.

«Хотел добиться хотя бы 10% успеха Дзагоева»

– Ты из Северной Осетии. Расскажи о своём детстве в республике.

– Обычное детство на Кавказе: все вокруг занимаются борьбой или футболом. У меня старший брат – Эльбрус – был футболистом, я в пять лет пошёл по его стопам. Мог на него равняться, это придавало сил на старте. Наверное, это заслуга отца, что мы пошли в футбол – он работал учителем физкультуры.

– Где играл брат?

– Эльбрус был и на сборах с главной командой «Алании», и ездил в Германию на просмотр в «Нюрнберг», но не получилось. Сейчас брат занимается маленьким бизнесом.

– Когда ты уехал в Москву?

– В 10-11 лет попал в школу «Алании», благодаря этому поездил по России на разные турниры, меня заметили селекционеры ЦСКА, и в 14-летнем возрасте я переехал.

– История Алана Дзагоева – пример для подражания?

– Мне кажется, на него все осетинские мальчишки смотрели и хотели равняться. Потому что в XXI веке он, наверное, первый футболист нашего региона, кто так засиял в российском чемпионате. В детстве Дзагоев был моим кумиром, тут вряд ли удивлю. Всегда хотел добиться хотя бы 10% его успеха.

Алан Короев в академии ЦСКА в составе команды 1998 года рождения Фото: cska98.ru

– Реально стать вторым Дзагоевым?

– Так скажу: реально достичь его высот. Главное – работать, стараться, прогрессировать. Остановиться можно только в одном случае – если ты умер. Звучит жёстко, но так и есть. На вершине можно оказаться в любом возрасте – особенно если работают руки, ноги и голова. И я не только про футбол, а в целом про жизнь.

«В Милане играл против Бентанкура. Как-то мной интересовалась «Малага»

– Вернемся к футболу. В ЦСКА ты играл за команду 1998 года. По именам она очень крутая.

– Это точно. Некоторые потом оказались во второй команде: Чалов, Хосонов, я, другие ребята.

– Против кого играл на юношеских и молодёжных турнирах? Кто-то сейчас точно пылит в вышке.

– Да много кто был, сейчас уже не вспомню. Понимаю, говорим про Россию, но мне сейчас почему-то вспоминается турнир в Милане, где играл я против Родриго Бентанкура, он сейчас в «Тоттенхэме».

– Такие турниры – возможность засветиться. К тебе проявляли интерес из Европы?

– Как-то после турнира в Северной Ирландии мной якобы интересовалась «Малага», хотели к себе забрать. Но дальше разговоров это не ушло – по крайней мере, со мной это никто не обсуждал.

– С кем из команды-1998 поддерживаешь связь?

– Наши пути давно разошлись, последние несколько лет я не играю в России. С Пуховым и Хосоновым общаемся, потому что мы из Осетии.

Алан Короев и Хетаг Хосонов в ЦСКА Фото: Личный архив футболиста

«Почему ЦСКА не предложил контракт? Меня это до сих пор интересует»

– Почему при выпуске из академии Чалову, Хосонову и другим предложили контракт и переход в основу, а тебе – нет?

– Меня до сих пор это очень интересует. Когда я играл за свой год, то был в этой команде не на последних ролях: всегда в основе и забивал очень много. Это все парни из команды могут подтвердить.

Когда был выпуск, то сказали, что меня не берут. Честно, я даже не стал интересоваться почему. Мне было очень обидно. Я практически в каждой игре отдавал или забивал, на международных турнирах меня признавали лучшим. Думал, останусь в ЦСКА и буду работать, проявлять себя во взрослой команде.

В игровом плане ко мне никогда не было вопросов. Да и я знал, что если мне дадут возможность, то проявлю себя – докажу делом на поле, что достоин играть. Не знаю, что произошло. Вся эта ситуация для меня даже спустя столько лет – большой вопрос.

– С основой тренировался?

– Нет, никогда не подтягивали. Из нашей команды я первый наравне с Ваней Олейниковым (сейчас в «Ахмате». – Прим. «Чемпионата») дебютировал за молодёжку ЦСКА. Играли с «Локомотивом», в котором тогда были братья Миранчуки и Баринов. Ещё раз просидел на замене с «Торпедо». Вот и закончился мой путь в ЦСКА.

– То есть совсем нет идей, почему тебя не оставили?

– Скажу как есть: если у тебя нет хорошего агента, ты не будешь играть в хорошей команде. Я понимаю, что не топ-игрок – агенты себе не враги, наверное, сами бы на меня вышли. Но всё же: если ты с каким-то парнем наравне и у него есть агент – возьмут его.

Алан Короев в академии ЦСКА Фото: cska98.ru

– Сотрудничал с агентами?

– У меня их никогда не было. Есть один человек, который мне помогает – у него есть возможности отправить меня на просмотр. Он тоже из Северной Осетии, по профессии – военный травматолог. Его зовут Георгий Туаев (сейчас – врач военного госпиталя Владикавказа. – Прим. «Чемпионата»).

Если мне представится возможность поехать на просмотр хотя бы в команду Первой лиги – уверен, что не потеряюсь, что не слабее.

«Галицкий сказал, что у меня есть будущее»

– Получается, в «Краснодар» ты ушёл за вторым шансом?

– Попал туда через знакомых пацанов. Дали контакт одного из администраторов, а тот – номер селекционера. Человек мне сразу сказал, что «Краснодар» играет только своими воспитанниками, но в конце разговора спросил, из какой школы я выпустился – я сказал про ЦСКА. Обещал перезвонить через несколько дней. Я расстроился: всё уже понял. Что никто не позвонит.

В итоге селекционер перезвонил через пару часов и сказал со всеми документами приезжать в Краснодар. В тот же день я сорвался. Прошёл медосмотр, дали испытательный срок – контракт на три месяца, до конца сезона. Через месяц продлили соглашение. Точнее, заключили полноценно новое – на пять лет. Чувствовал себя спокойнее.

– Условия были выше, чем в ЦСКА?

– Получал 35-40 тысяч рублей. Но меня не финансовые условия всегда интересовали, а футбольные: питание, проживание, тренировочный процесс. И это сказка: каждый месяц проверяли процент жира, рост и вес. Если есть недобор массы или наоборот – нутрициолог пишет для тебя диету, следит.

– Чем удивил Галицкий?

– Сейчас уже заезженно, но Сергей Николаевич реально всех пацанов знает поимённо. Я не шучу. Общался ли с ним? Так, чтобы предметно – нет. Бывало, он на другом конце поля на вертолете приземлялся и смотрел за тренировкой, мог общие фразы какие-то сказать, в раздевалку зайти. Мне говорил продолжать работать и что у меня есть будущее.

Алан Короев в «Краснодаре» Фото: Личный архив игрока

– Если так всё позитивно, почему не задержался в «Краснодаре»?

– Когда заключал контракт, в команде был один тренер – Бранко Мирьячич. Он сначала работал с молодёжкой, как раз куда меня взяли. Потом он пошёл в «Краснодар-2» в ПФЛ, и я тоже. Но тренера поменяли – пришёл Дмитрий Кудинов. Он чехлил меня, не хотел видеть в команде. А я молодой, мне 18 лет: на одну игру на предсезонке не вышел, на вторую, третью – подхожу спрашиваю, что не так. Мне говорят, что я не в игровой форме. А как я её наберу, если только тренируюсь? Эти предсезонные матчи как раз для того, чтобы набрать форму.

Через некоторое время меня вызывает руководство, потому что тренер на меня не рассчитывает, а в дубль уже младший возраст подтянули. Предложили два варианта: уходить в аренду или разрывать контракт. Совершил ошибку и выбрал второе.

– Почему?

– Я ни с кем не посоветовался. Обычно всегда обсуждал такие вопросы с братом, он давал правильные советы. Думаю, Эльбрус тогда бы нашёл нужные слова. И ситуация могла сложиться совсем иначе.

– Смотрю твою статистику в «Краснодаре»: два гола в восьми матчах, и только в трёх ты вышел в основе. Это неплохие цифры для вингера.

– Больше скажу: ко мне никогда не было вопросов. Я не любитель клубов и гулянок, соблюдаю режим. Мой вайб заключается в спокойствии.

«Договорняк? Полиграф? Мне было 18 лет, какие договорняки?»

– «Коломна», ПФЛ – как ты там оказался?

– Вариантов никаких не было. Позвонил знакомому, который там играл. Он замолвил словечко – я приехал. Провёл в клубе сезон (20 матчей, 3 гола. – Прим. «Чемпионата»). Получал согласно МРОТ – 13 тысяч рублей в месяц.

– С тобой в «Коломне» связан интересный случай. Якобы после матча с «Солярисом» вашу команду заподозрили в договорняке. А тебя даже проверяли на полиграфе. Что из этого правда?

– Вообще без понятия. Меня точно никто не проверял. Мне тогда было 18 лет, какие договорняки? Я хотел играть в футбол и больше ни о чём не думал. Да и не будут, как мне кажется, молодого в такие замыслы посвящать.

Алан Короев в «Коломне» Фото: «Коломна»

– Ещё слышал, что после «Коломны» тебя приглашали в «Локомотив». Почему не получилось?

– Я приехал на два дня, потренировался с молодёжкой, а потом ко мне подошёл или спортивный директор, или кто-то в этом роде и сказал, что на моё место так-то игрока уже берут и я не нужен. Как понял, взяли парня от какого-то знакомого агента.

«Чемпионат Крыма посильнее Второй лиги. Да и платят там больше»

– Почему не остался в «Коломне» и поехал в «Севастополь»?

– Потому что это шаг вперёд. «Севастополь» – лучший крымский клуб по всему. Стадион великолепный, посещаемость отличная, город красивый.

– Что такое чемпионат Крыма?

– Очень специфический турнир. По уровню посильнее Второй лиги, по условиям – тоже. Главное отличие, что это непрофессиональная лига. Но условия для футболистов есть: и базы, и проживание, и питание, и зарплата. Везде натуральные поля – однако оно и понятно, в таком регионе вряд ли может быть иначе.

Может, кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда. Да и платят там больше, чем во Второй лиге.

– Сколько?

– Как уже сказал, в «Коломне» было 13 тысяч рублей, в «Севастополе» – 55-60.

– Если не брать деньги, какой смысл играть в чемпионате Крыма? Ты туда ездил несколько раз (ещё в «Кафу» и «Океан»). Оттуда вообще можно уехать на повышение?

– Владимир Сычевой, который теперь Писарский, играл в «Крымтеплице». Оттуда же Алексей Каштанов – лидер «Урала». Даниил Хлусевич так-то тоже не в «Арсенале» начинал, а в «Краснополье». Мой друг Альберт Габараев сейчас в «Тоболе», борется за самые высокие места в чемпионате Казахстана.

Алан Короев в «Океане» Фото: «Океан» Керчь

– Хочешь сказать, все эти примеры доказывают, что после Крыма можно уехать в серьёзный клуб?

– Может и так. Просто что делать, если ты не нашел команду? Дома сидеть? Ты полгода-год потеряешь – или вообще закончишь. А в Крыму нет трансферного окна, заявиться можно в любой момент.

– Твою статистику в чемпионате Крыма найти непросто. Расскажи, как ты играл.

– Когда приехал в «Севастополь», попал на Зимний кубок Крыма. Сыграл два матча, в обоих забил со штрафных – «Крымтеплице» и «Кызылташу». Потом столько же сыграл в чемпионате и потянул приводящую мышцу, это вообще мое слабое место. Долечился и уехал домой.

«Один раз написал Селюку – попросил помочь с поиском клуба»

– У тебя было несколько очень коротких периодов – в том числе в «Химик-Арсенале». В первую команду туляков пробиться было нереально?

– Планировал, но ситуация не располагала. К нам спускали игроков из «Арсенала», но вообще никого не вытаскивали наверх. Я был в сквозной заявке, не более. Помню, играли с «Арсеналом» товарняк, закончили 1:1 на главном поле в Туле. Статистика была у меня неплохая: 3 гола в 11 матчах.

Алан Короев в «Химик-Арсенале» Фото: ПФК Арсенал

– Дальше – полтора месяца в «Вест Армении» и переход в «Слуцк». Как так вышло?

– «Вест Армения» – команда местной Первой лиги, ставила задачу выйти в Вышку. Через друга попросился на просмотр. А до этого Георгий Туаев, который иногда помогает мне с вариантами, предложил поехать на просмотр в «Слуцк» – это чемпионат Беларуси, уровень, естественно, выше. В товарищеской игре отдал голевую. Дальше у команды был отпуск, мне обещали перезвонить.

Перезвонили и попросили приехать на просмотр ещё раз после Нового года – в январе 2020-го. Чтобы не терять время и как бы чего не вышло, поехал в Армению. В итоге оказался с «Вест Арменией» на предсезонных сборах в Турции. Там пересёкся с Георгием, и он предложил поехать в «Слуцк» сразу на контракт. Я, конечно, согласился. Спасибо «Вест Армении», что отпустили.

Алан Короев в «Вест Армении» Фото: Личный архив игрока

– Судя по статистике и времени в команде, поездку в Беларусь нельзя назвать успешной. Или я неправ?

– Отыграл 14 матчей за полсезона, а дальше получилось интересно. Дело в том, что на «Слуцк» очень влияет Дмитрий Селюк – в том числе и там он обкатывает африканцев, а потом продаёт их в Россию и Казахстан. На позиции вингеров играли его клиенты. Дальше, думаю, объяснять не нужно.

Кстати, один раз я написал Селюку – попросил его помочь с поиском клуба. Он прямым текстом ответил, что работает только с африканцами.

– Обращался к другим агентам? К тем, кто работает с россиянами.

– Нет, у меня даже такой возможности не было. Когда в детстве играл, агенты подходили, но в ЦСКА говорили, что, раз ты у нас, тебе не нужны агенты. Сейчас уже не так, а раньше было иначе.

– Как оцениваешь сезон в Беларуси?

– Наверное, в первый раз ощутил, что такое настоящий футбол, что такое уровень высшей лиги. Мой дебют состоялся в матче с брестским «Динамо» – действующим чемпионом, у них в составе играли Артём Милевский, Кирилл Печенин (сейчас – «Оренбург»), Роман Юзепчук («Торпедо»), игравший когда-то в «Рубине» Сергей Кисляк.

Когда играешь против таких ребят, сразу чувствуешь разницу. Первые пять минут голова кругом ходила. Потом привык, вроде нормально. А оценить тот период не могу – просто на моей позиции приоритет отдавали другим людям. Возможно, не по спортивным причинам.

Алан Короев в «Слуцке» Фото: Личный архив игрока

«В Кыргызстане снова понял, что без агента ты никому не нужен»

– Твоя поездка в «Нур-Баткен» – от безысходности или осознанный шаг? Россияне, прошедшие чемпионат Кыргызстана, рассказывали, что это шанс засветиться в азиатском футболе.

– Отчасти это так. Но я в целом скажу, что киргизский чемпионат – это неплохой уровень, четыре-пять клубов в полном порядке. У «Абдыш-Аты» вообще условия как у «Краснодара»: своя крутая база, много полей. В Кыргызстане на Севере условия для футбола прекрасные. На Юге мало у кого они сопоставимы – только у «Нефтчи» и «Алая».

– А по деньгам?

– Потолок – $ 2 тысячи. А вот в соседнем Узбекистане зарплаты на порядок выше.

– Главное впечатление от Кыргызстана?

– Люди. Отзывчивые, добрые, радушные. Но в то же время многие любят понты – выдают себя за крутых, деловых, занятых, когда в реальности ничего из себя не представляют. Может, это мода такая, не знаю. Глобально народ душевный и классный, гостеприимный – но запомнилось и такое.

– Как оценишь сезон в «Нур-Баткене»?

– Вполне себе, мне понравилось. 23 матча, 3 гола, почти всегда играл с первых минут. Были варианты в «Дордой» перейти или в «Нефтчи», но как-то большего хотелось, ждал чего-то глобального. Или в Узбекистан – обещал один человек помочь. Однако не сложилось. В тот момент снова понял, что без агента ты никому в футболе не нужен. Потому что таких, как я, миллион.

– Так почему тогда агента не завести?

– Где этого агента найти?

– Некоторые ребята пишут им в соцсетях. Вот я такой-то, помогите.

– У меня нет таких знакомых агентов. Может, после этого интервью появятся.

«Приехав в Бангладеш, отдал паспорт на визу. С тех пор я его не видел»

– После Кыргызстана ты едешь в Бангладеш. Как вообще так получилось?

– В «Нур-Баткене» играл с Султанбеком Момуновым, по окончании сезона он уехал туда через каких-то знакомых. Ну и мне предложил, клуб искал нападающего. А у меня, честно сказать, кроме этого варианта толком ничего и не было. Даже в России.

Думал, будем с Султаном вместе – так и в бытовухе легче, и в команде я с его передач забивал. Короче, круто всё складывалось. Но у него возникли проблемы дома, и он вернулся в Кыргызстан. А я остался здесь.

– Расскажи про клуб.

– Называется «Уттара», базируемся на окраине столицы – Дакки. Условия тут, буду честен, очень плачевные. Султан меня предупреждал, но я понимал, куда еду. Есть где жить, где спать, чем питаться – уже неплохо. Приехал сюда, отыграл два матча, и мне сказали, что у клуба нет возможности дальше платить мне зарплату.

Алан Короев в составе «Уттары» Фото: Личный архив игрока

– Такая неподъёмная сумма?

– Изначально договаривались на $ 2 тысячи, потом сбросили до $ 1500. Когда прилетел в Бангладеш, дали $ 1200.

У меня контракт с 1 марта, на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят. И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал всё отдать в конце мая.

– А при чём тут посольство?

– Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы.

– Великолепная организация.

– Есть клубы, где всё на высшем уровне. Это лидеры чемпионата – «Башундхара Кингз» и «Абахани». Они базируются в центре Дакки, у них всё в порядке.

«Бангладеш – это комары, грязь, жара и пробки»

– Три главных впечатления от Бангладеш?

– Первое – насекомые. Тут очень много комаров, они просто везде – спать нужно в балдахине, иначе тебе конец. Ещё в ванную могут залезть гигантские пауки, выглядит жутко.

Паук в ванной Алана Короева в Бангладеш Фото: Личный архив игрока

Второе – нереальные пробки. Москва отдыхает. От базы километров 15 ты будешь ехать четыре-пять часов. То есть проще дойти пешком, быстрее будет. Или сесть на рикшу или мототакси. Но я особо никуда не езжу, сижу в комнате. Поле рядом, выхожу тренироваться.

Третье – жара. Климат очень сложный, я до сих пор не адаптировался. Постоянно душно и жарко, температура вряд ли падает ниже 30 градусов даже ночью. Как играть в футбол в такую погоду? Так и играть, они привыкли. В основном тут футболисты из Азии, Африки и Южной Америки, им легче. А я единственный европеец в лиге. За первые 20 минут тренировки теряю все силы, жара изнурительная.

«Заставляю клуб давать мне на завтрак хотя бы яичницу»

– Похудел, наверное?

– На 6 кг! Мой идеальный вес при 176-сантиметровом росте – 71-72 кг. Сейчас вешу 66 кг.

– Наверное, можно набрать, если больше есть?

– Уже устал от местной пищи. Они употребляют только курицу и рис – обязательно в остром виде. Заставляю клуб давать мне с утра хотя бы яичницу с чаем. В обед приходится есть эту курицу с рисом. Вечером могу съесть картошку. Кто-то скажет, что неполезно для спортсмена. И я согласен, но я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого.

– То есть никаких витаминов не дают?

– Нет, конечно. Если есть свои – уже хорошо. Плюс фрукты. В этой команде нет ничего – она последняя в лиге и может вылететь. Тут не заморачиваются. Ещё и проблемы с деньгами.

– Бангладеш – официально самая грязная страна мира. Реально жесть?

– Я очень брезгливый по жизни, и поэтому тут мне просто не по себе. Воду никогда не пью на тренировках – она у них просто из-под крана. Для меня это нестерильно. Я не рискую, пью только бутилированную. И пока все пьют и хоть как-то восстанавливают баланс, я терплю. Тут ведь много болеют – в том числе из-за загрязнения всего и вся.

В центре Дакки ещё более-менее, но на окраинах – ужас. Очень грязно. Причём эту грязь создают сами местные: купили что-то в магазине, съели или выпили это и бросили упаковку на улице. И пошли дальше, как будто ничего не случилось. Для них мусорить – это норма. Мне это непонятно.

Окраина Дакки – столицы Бангладеш Фото: Allison Joyce/Getty Images

«Меня просто кормят — и всё. Я здесь застрял»

– Бангладеш – самая густонаселённая страна мира. Территория – с Вологодскую область, а население больше, чем в России.

– 170 млн человек на такой маленькой территории! Как это возможно вообще?

– Какие в Бангладеш цены? Дорого жить?

– Я живу на базе, поэтому не скажу за стоимость жилья. Порядок цен на продукты такой: фрукты, которые тут растут, очень дешёвые: бананы, яблоки, манго, апельсины. А импорт очень дорогой. Но я особо ничего не покупаю, только воду и фрукты. Питаюсь на базе ведь.

Тот самый рис с курицей на обед у Алана Короева Фото: Личный архив игрока

– Ты не играешь, потому что тебе не готовы платить. На что ты живёшь?

– Меня просто кормят, да и всё. Я здесь застрял. Жду, когда отдадут две зарплаты, паспорт и купят билет на самолет. И я уеду домой. Хотя говорил руководству, что хочу и готов играть.

Для меня опыт в Бангладеш – очень плохой. Возможно, не повезло с командой, и подпиши я контракт с одним из лидеров, всё могло быть иначе. И было бы, наверное.

– Где ты живёшь?

– Живу на базе в комнате с двумя другими легионерами – с колумбийцем и африканцем. Они ребята нормальные, общаемся. Что делаю в свободное время? Могу посмотреть кино или сериал, между тренировками немного поспать. Созваниваюсь с родными и друзьями, общаюсь. Ничего интересного.

Если утром командная тренировка, то вечером ещё тренируюсь индивидуально. Или наоборот.

Кровать Алана Короева в комнате на базе «Уттары» Фото: Личный архив игрока

«Футбол в Бангладеш слабый. Местные не могут сыграть в одно-два касания»

– Это даже звучит грустно.

– Конечно. Я ж ещё единственный русскоговорящий в команде. Когда сюда попал, по-английски вообще не разговаривал. Сейчас уже могу базово изъясниться, но всё равно тяжело. Тут есть, конечно, в других командах пацаны из Узбекистана, с ними связь поддерживаю.

А местные вообще тебя не понимают – и даже не пытаются. Ты легионер, приехал и должен сразу дать результат. Плевать, как ты питаешься и восстанавливаешься. Тебе дали курицу с рисом и кровать – всё, теперь давай результат.

– Какой в Бангладеш уровень футбола?

– Слабый. Это с натяжкой максимум КФК. Играют за счёт легионеров. Местные вообще мало на что способны, уровень сильно ниже, чем у иностранцев. Приезжая в такую команду, прогрессировать невозможно – потому что нет игроков не то что уровнем выше. Нет даже тех, кто твоего уровня.

Местные элементарно не могут сыграть в одно-два касания. У них нет техники. Дворовый футбол: принял и тут же ударил. Они не видят, сколько у тебя за спиной соперников, не видят зоны. Нет интеллекта, не думают наперёд.

– Можешь взять мяч и обвести полкоманды?

– В теории да. Такое бывало. Уровень футбола это позволяет. Но разве это хорошо? Для понимания: я сыграл два матча – в первом действовал как нападающий, и за 65 минут до меня мяч дошёл только два раза. Потому что у меня в команде нет игрока, способного отдать пас в ноги. Или чтобы я убежал один в один.

Карьера Алана Короева в профессиональном футболе

«Хочется на просмотр в клуб Первой лиги. А ещё я обязан сыграть в РПЛ»

– Какие цели ставишь перед собой сейчас, находясь в очень трудной ситуации?

– Главное – приехать домой, чуть восстановиться в моральном и физическом плане. И поехать в команду, если будет возможность. Очень хочется на просмотр в клуб Первой лиги. В плане футбольных качеств буду готов на 100%. Даже на 150%. Вопрос в другом – появится ли у меня такая возможность.

Мне 25 лет, я чувствую в себе силы. По футбольным меркам не молодой и не старый, уже с опытом. Специфическим, но всё же. Не скажу, что запас прочности большой, однако что-то уже видел.

– Как на личном фронте? Дома ждёт жена или девушка?

– Девушка есть, хотим и планируем пожениться. Как поддерживать отношения на расстоянии? Я с пониманием отношусь к ситуации, она – тоже. Раз такая судьба, надо терпеть, преодолевать трудности. Всё нормально будет.

– Какая у тебя мечта?

– Ох, даже не знаю. Была когда-то мечта прокатиться на лошади, но я её уже исполнил. Девушка помогла, лошади – её хобби.

Жизненная мечта у меня простая – чтобы все мои родные и близкие были здоровы и ни в чём не нуждались. Чтобы мир был во всём мире.

– Представим: у тебя есть возможность отмотать жизнь назад, зная, как тебя побросает и что ты застрянешь в Бангладеш. Ты бы снова стал футболистом?

– 100%. Я бы не пожалел о своём выборе. Безусловно, я бы какие-то моменты изменил, поступил бы иначе. И дальше бы играл в футбол.

– Тебе 25 лет. Как оценишь шансы выйти хотя бы на минуту в РПЛ?

– Я обязан сыграть в Премьер-Лиге. Всегда ставил себе задачу – минимум быть в чемпионате России. Убежден: если у меня появится возможность, её не упущу. Мне просто нужен этот шанс.