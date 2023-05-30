Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на ближайшие матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Фото: «Твиттер» сборной Португалии
38-летний нападающий и 25 других футболистов примут участие в матчах португальской национальной команды с Боснией и Герцеговиной 17 июня и Исландией 20 июня.
Португальцы уже провели два матча в рамках квалификации чемпионата Европы, разгромив Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В этих играх Роналду забил по два гола.
Также в группе J квалификации чемпионата Европы выступает сборная Словакии, с которой Португалия встретится в сентябре этого года.
В 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах Роналду забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
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