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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на ближайшие матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Фото: «Твиттер» сборной Португалии

38-летний нападающий и 25 других футболистов примут участие в матчах португальской национальной команды с Боснией и Герцеговиной 17 июня и Исландией 20 июня.

Португальцы уже провели два матча в рамках квалификации чемпионата Европы, разгромив Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В этих играх Роналду забил по два гола.

Также в группе J квалификации чемпионата Европы выступает сборная Словакии, с которой Португалия встретится в сентябре этого года.

В 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах Роналду забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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