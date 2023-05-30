Переход Холанда в «Манчестер Сити» – лучший трансфер сезона по версии Goal

Издание Goal составило список лучших трансферов сезона-2022/23 в европейских лигах.

В опубликованный рейтинг вошёл 21 футболист. Первое место занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Второе — Хвича Кварацхелия из «Наполи». На третье строчке расположился Роберт Левандовски, сменивший прошлым летом «Баварию» на «Барселону».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд (в «Манчестер Сити»)

2. Хвича Кварацхелия (в «Наполи)

3. Роберт Левандовски (в «Барселону»)

4. Каземиро (в «Манчестер Юнайтед»)

5. Ким Мин Джэ (в «Наполи»)

6. Габриэл Жезус (в «Арсенал»)

7. Никлас Зюле (в «Боруссию», бесплатно)

8. Энцо Фернандес (в «Бенфику»)

9. Мануэль Аканджи (в «Манчестер Сити»)

10. Фоларин Балогун (в «Реймс»)

11. Свен Ботман (в «Ньюкасл»)

12. Александр Ляказетт (в «Лион»)

13. Андре Замбо Ангисса (в «Наполи»)

14. Рандаль Коло Муани (в «Айнтрахт»)

15. Ксави Симонс (в «ПСВ»)