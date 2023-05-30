Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса»

Генеральный директор нидерландского «Аякса» Эдвин ван дер Сар покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ван дер Сар передаст свои обязанности коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет попросил его оставаться на своём посту до 1 августа.

«После почти 11 лет в совете директоров я принял решение завершить свою работу. Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но этот период был также невероятно трудным. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моего второго этапа карьеры в «Аяксе», и тому, чего мы достигли и через что прошли вместе. Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Нехорошо принимать решения о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку», — объяснил своё решение уйти ван дер Сар.

Ван дер Сар входил в совет директоров «Аякса» с ноября 2012 года. С ноября 2016 года бывший голкипер стал генеральным директором клуба. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до июня 2025 года.