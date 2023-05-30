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Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса»

Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса»
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Генеральный директор нидерландского «Аякса» Эдвин ван дер Сар покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ван дер Сар передаст свои обязанности коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет попросил его оставаться на своём посту до 1 августа.

«После почти 11 лет в совете директоров я принял решение завершить свою работу. Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но этот период был также невероятно трудным. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и работал во время моего второго этапа карьеры в «Аяксе», и тому, чего мы достигли и через что прошли вместе. Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Нехорошо принимать решения о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку», — объяснил своё решение уйти ван дер Сар.

Ван дер Сар входил в совет директоров «Аякса» с ноября 2012 года. С ноября 2016 года бывший голкипер стал генеральным директором клуба. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до июня 2025 года.

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