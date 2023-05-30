«Фейеноорд» попытается выкупить у «Динамо» Шиманьского

Нидерландский «Фейеноорд» намерен сохранить в своём составе польского полузащитника Себастьяна Шиманьского, который принадлежит московскому «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Фейеноорд» попытается договориться с «Динамо» о полноценном трансфере поляка, однако, если это не удастся, то нидерландский клуб возьмёт Шиманьского в аренду ещё на один сезон.

24-летний Шиманьский имеет контракт с «Динамо» до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Фейеноорд» 40 матчей во всех турнирах, отметившись в них 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Шиманьски выиграл чемпионат Нидерландов в составе «Фейеноорда». Transfermarkt оценивает его в € 14 млн.