Быстров — об отмене июньских сборов: уж очень вряд ли это пойдёт на пользу сборной России!

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение РФС отказаться от проведения июньского сбора национальной команды.
«Плохо, мягко говоря, что сборная не сможет появиться на летнем сборе. А если говорить грубо, то вообще жопа. Уж очень вряд ли им это пойдёт на пользу! И игроки не так сильно устали за этот сезон», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Сегодня, 30 мая, РФС объявил, что сборная России проведёт свой следующий сбор только осенью. Это означает, что национальная команда не будет проводить товарищеских матчей в июне. Главный тренер сборной Валерий Карпин назвал такое решение разумным.
Ранее планировалось проведение игры с Камеруном 15 июня в Москве, однако африканская сторона отказалась от участия в матче.
- 30 мая 2023
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