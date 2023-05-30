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Быстров — об отмене июньских сборов: уж очень вряд ли это пойдёт на пользу сборной России!

Быстров — об отмене июньских сборов: уж очень вряд ли это пойдёт на пользу сборной России!
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение РФС отказаться от проведения июньского сбора национальной команды.

«Плохо, мягко говоря, что сборная не сможет появиться на летнем сборе. А если говорить грубо, то вообще жопа. Уж очень вряд ли им это пойдёт на пользу! И игроки не так сильно устали за этот сезон», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Сегодня, 30 мая, РФС объявил, что сборная России проведёт свой следующий сбор только осенью. Это означает, что национальная команда не будет проводить товарищеских матчей в июне. Главный тренер сборной Валерий Карпин назвал такое решение разумным.

Ранее планировалось проведение игры с Камеруном 15 июня в Москве, однако африканская сторона отказалась от участия в матче.

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