Российский игрок в Бангладеш: футбол — слабый, местные не могут сыграть в одно-два касания

Экс-футболист ЦСКА, а ныне игрок «Уттары» Алан Короев считает уровень футбола в республике Бангладеш низким.
«Уровень футбола в Бангладеш слабый. Это с натяжкой максимум КФК. Играют за счёт легионеров. Местные вообще мало на что способны, уровень сильно ниже, чем у иностранцев.
Приезжая в такую команду, прогрессировать невозможно – потому что нет игроков не то что уровнем выше. Нет даже тех, кто твоего уровня. Местные элементарно не могут сыграть в одно-два касания. У них нет техники. Дворовый футбол: принял и тут же ударил. Они не видят, сколько у тебя за спиной соперников, не видят зоны. Нет интеллекта, не думают наперёд.
Могу взять мяч и обвести полкоманды? В теории да. Такое бывало. Уровень футбола это позволяет. Но разве это хорошо? Для понимания: я сыграл два матча – в первом действовал как нападающий, и за 65 минут до меня мяч дошёл только два раза.
Потому что у меня в команде нет игрока, способного отдать пас в ноги. Или чтобы я убежал один в один», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
- 30 мая 2023
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