«Бангладеш – это комары, грязь и пробки». Российский футболист рассказал о жизни в стране

Российский футболист «Уттары» Алан Короев поделился впечатлениями от республики Бангладеш.
«Три главных впечатления от Бангладеш? Первое – насекомые. Тут очень много комаров, они просто везде – спать нужно в балдахине, иначе тебе конец. Ещё в ванную могут залезть гигантские пауки, выглядит жутко. Второе – нереальные пробки. Москва отдыхает.
Километров 15 от базы ты будешь ехать четыре-пять часов. То есть проще дойти пешком, быстрее будет. Или сесть на рикшу либо мото-такси. Но я особо никуда не езжу, сижу в комнате. Поле рядом, выхожу тренироваться. Третье – жара. Климат очень сложный, я до сих пор не адаптировался. Постоянно душно и жарко, температура даже ночью вряд ли падает ниже 30 градусов.
Как играть в футбол в такую погоду? Так и играть, они привыкли. В основном тут футболисты из Азии, Африки и Южной Америки, им легче. Я – единственный европеец в лиге. За первые 20 минут тренировки я теряю все силы, жара изнурительная», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
- 30 мая 2023
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