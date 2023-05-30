Владимир Габулов назвал неправильным решение РФС не собирать игроков сборной России в июне

Экс-вратарь ЦСКА и бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает неправильным решение Российского футбольного союза отметить июньский сбор игроков сборной России.
«Я не знаю, с чем связана отмена июньских сборов национальной команды России. Скорее всего, она связана с тем, что не с кем играть. Ранее мы отказались играть в турнире в Центральной Азии: мне сложно судить, каковы были истинные причины.
Думаю, тренерский штаб, который задействован в одном из клубов РПЛ, решил не собирать футболистов, чтобы дать им возможность уйти в отпуск и отдохнуть, чтобы у них не было перегруза. Хотя какой может быть перегруз? В этих условиях нужно было участвовать в турнире и проводить сбор. Для страны и болельщиков матчи сборной России необходимы.
Футболистам сборная тоже необходима, потому что сейчас они выступают только во внутренней арене — варятся в собственном соку. А здесь была отличная возможность участвовать в международном турнире. Я думаю, не собирать игроков в июне — неправильное решение РФС», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 30 мая 2023
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