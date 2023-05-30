В «Спартаке» высказались о попадании Юрия Гаврилова в реанимацию

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов попал в реанимацию.

«Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», — передаёт слова Зеленова Салават Муртазин.

Напомним, Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов.

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и членом клуба 100 российских бомбардиров.