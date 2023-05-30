Андрей Новосадов: награду лучшему вратарю отдал бы Игорю Акинфееву

Бывший вратарь московского ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал выбор РПЛ трёх вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера в нынешнем сезоне. В этот список попали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).
«Награду лучшему вратарю отдал бы Акинфееву. Почему он? Стабильность и уверенность во всех играх. Молодым надо играть стабильнее, чтобы обойти Игоря. Акинфеев долго держится на таком высоком уровне за счёт психологии и уверенности в себе. Это уже заложено на генетическом уровне.
«Зенит» ещё не раз будет чемпионом. Думаю, что большой заслуги Кержакова в этом нет. Я не считаю, что он должен быть лучшим вратарём. В тройку претендентов, может, мог попасть, но выбирал не я», — приводит слова Новосадова «РБ Спорт».
- 30 мая 2023
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