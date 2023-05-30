Агент: Семак хотел видеть Лаборде в «Зените», но не получилось из-за военного конфликта

Французский агент Кристоф Ютто рассказал о том, что «Зенит» мог подписать нападающего «Ниццы» Гаэтана Лаборде.
«До военного конфликта Сергей Семак хотел завербовать одного из моих игроков в «Зенит». Этого не произошло из-за конфликта России с Украиной. Речь о нападающем Гаэтане Лаборде. Но сейчас об этом уже нет смысла говорить. Он впоследствии перешёл из «Монпелье» в «Ниццу»», — приводит слова Ютто Metaratings.
Гаэтан Лаборде выступает за «Ниццу» в чемпионате Франции. В сезоне-2022/2023 форвард провёл 36 матчей, забил 14 голов и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в € 14 млн.
Напомним, «Зенит» победил в РПЛ в сезоне-2022/2023. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
- 30 мая 2023
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