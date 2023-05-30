Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: Семак хотел видеть Лаборде в «Зените», но не получилось из-за военного конфликта

Агент: Семак хотел видеть Лаборде в «Зените», но не получилось из-за военного конфликта
Сергей Семак
Аудио-версия:
Комментарии

Французский агент Кристоф Ютто рассказал о том, что «Зенит» мог подписать нападающего «Ниццы» Гаэтана Лаборде.

«До военного конфликта Сергей Семак хотел завербовать одного из моих игроков в «Зенит». Этого не произошло из-за конфликта России с Украиной. Речь о нападающем Гаэтане Лаборде. Но сейчас об этом уже нет смысла говорить. Он впоследствии перешёл из «Монпелье» в «Ниццу»», — приводит слова Ютто Metaratings.

Гаэтан Лаборде выступает за «Ниццу» в чемпионате Франции. В сезоне-2022/2023 форвард провёл 36 матчей, забил 14 голов и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в € 14 млн.

Напомним, «Зенит» победил в РПЛ в сезоне-2022/2023. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.

Материалы по теме
Эксклюзив
«План Б существует». Андрей Аршавин — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023