Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на стадионе «Челси»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко и бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко примут участие в благотворительной игре в Англии.

Как сообщает BBC, приглашены команды, в состав которых войдут «величайшие футболисты современности и приглашённые знаменитости». Одни участники матча будут играть в жёлтых цветах, другие – в синих. Имена игроков, которые примут участие в данной встрече, будут раскрываться постепенно в течение ближайших месяцев.

Матч пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» 5 августа.

Александр Зинченко в этом сезоне провёл за «Арсенал» 27 матчей в рамках АПЛ и забил один гол. По итогам сезона лондонский клуб занял второе место, уступив золотые медали «Манчестер Сити».

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»: