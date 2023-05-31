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Пеллегрини: мы смеёмся, когда кто-то говорит, что мы побеждаем благодаря «автобусу»

Пеллегрини: мы смеёмся, когда кто-то говорит, что мы побеждаем благодаря «автобусу»
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини ответил на критику стиля игры римской команды.

«Мы смеёмся, когда кто-то говорит, что мы побеждаем благодаря «автобусу» перед воротами. Знать, как подойти к матчу тактически, не означает, что нужно атаковать как сумасшедший и позволять сопернику забивать. Для меня правильный тактический подход к игре значит попытаться ограничить возможности соперника.

Мы анализировали все команды и попытались выяснить, как справиться с их сильными сторонами. Нам это удалось, ведь мы в финале. Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить «автобус», а значит, что мы хотим быть здесь. Мы говорили с Моуринью. То, что мы сказали друг другу, зарядило нас энергией на завтрашний финал», — приводит слова Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

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