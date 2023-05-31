Лоренцо Пеллегрини: прошлое не даст вам победу над тем, с чем вы столкнётесь в будущем
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями в преддверии финала Лиги Европы с «Севильей».
«Меня переполняют эмоции, и я думаю, что это справедливо. Думаю, что мы прекрасно прошли этот путь, и мы гордимся тем, что находимся здесь. Мы с нетерпением ждём этого финала, именно этого мы хотели с первого матча группового этапа. Мы не можем дождаться завтрашней игры.
Моуринью и еврокубковые финалы? Мы знаем, что он уникален. Он дал нам очень много. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в финале и постараться выиграть. Прошлое не даст вам победу над тем, с чем вы столкнётесь в будущем. Посмотрим, как всё пройдёт, но «Рома» точно здесь, в Будапеште, потому что заслужила это», — приводит слова Лоренцо пресс-служба УЕФА.
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