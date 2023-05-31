Волженкин: хочется, чтобы «Балтика» стала символом города. Как «Зенит» — Санкт-Петербурга

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о планируемом праздновании выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.
«Празднование выхода в РПЛ вместе с городом? Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, согласовываем с городскими властями. Думаю, мы сделаем что-то после последнего матча в сезоне.
Мы представляем всю область, и, конечно, для нас важно, чтобы клуб идентифицировался как неотъемлемая часть региона. Хочется, чтобы «Балтика» в перспективе стала спортивным символом города и области, как тот же «Зенит» для Санкт-Петербурга. Их бренд настолько узнаваем и ассоциирован с городом, что обычные туристы на память увозят с собой магнитики не только с изображением Эрмитажа, но и с логотипом «Зенита», — сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 31 мая 2023
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