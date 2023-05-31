Глава «Балтики»: сделаем акцент на футболистах Бразилии, Аргентины, Уругвая

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о трансферных планах клуба перед сезоном в Российской Премьер-Лиге.

«Знаете, есть игроки, которые профессионально выводят команды в РПЛ и переходят из клуба в клуб под эту задачу, есть те, кто специализируется на задаче не вылететь. Это не наши варианты. Нам нужны молодые, голодные до успеха. У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живёт исключительно интересами команды. Уверен, «Балтике» удастся зажечь новые футбольные звёзды.

Мы сейчас глубоко изучаем рынок Южной Америки. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них», — сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.