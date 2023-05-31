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Алексей Сафонов: Пиняев не пойдёт в «Зенит», Карпукас может присесть там

Алексей Сафонов: Пиняев не пойдёт в «Зенит», Карпукас может присесть там
Сергей Пиняев
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Российский футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к футболистам «Локомотива» Сергею Пиняеву и Артёму Карпукасу.

«Локомотив» говорил, что не продаст Пиняева. Карпукас — хороший, добротный игрок, но не присядет ли он в «Зените»? Игроки сборной России сидят на лавке там — Ерохин, Сутормин. Но если агент хочет деньги заработать, то, может, продаст. Каждый футболист по-разному стоит, даже Месси продают. Если железнодорожникам предложат сумму, которая их устроит, то без проблем продадут, тем более Баринов продлил контракт.

По Пиняеву, мне кажется, он сам к питерцам не пойдёт. Сейчас «Локомотив» строит новую команду, он на ведущих ролях. У него нормальный контакт с главным тренером, вместе работали в молодёжной сборной России. У каждого свои взгляды, в любом случае желаю удачи им», — приводит слова Сафонова Metaratings.

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