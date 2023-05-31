Тренер «Ариса»: Кокорина уважают — в раздевалке он всегда топ и на поле в полном порядке

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о российском нападающем Александре Кокорине. Наставник кипрской команды высоко оценил роль форварда как на поле, так и в раздевалке «Ариса».
«Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле всё выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объёмы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов.
Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали. Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнёра, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
- 31 мая 2023
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