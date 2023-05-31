Алексис Дуарте оценил свои матчи за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте оценил свои матчи в составе красно-белых.

«Как оценю свои матчи в «Спартаке»? Поначалу было непросто: другая схема, другой язык — всё другое. Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на 100% освоился и понимаю все требования. Да и указания партнёров на поле тоже стал понимать.

Указывал ли Абаскаль на ошибки? После каждого разбора так или иначе тренер говорит, что нужно исправить, над чем поработать. Обычная ситуация», — приводит слова Дуарте «Известия».

Алексис Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл семь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.