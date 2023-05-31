Алексис Дуарте оценил свои матчи за «Спартак»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте оценил свои матчи в составе красно-белых.
«Как оценю свои матчи в «Спартаке»? Поначалу было непросто: другая схема, другой язык — всё другое. Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на 100% освоился и понимаю все требования. Да и указания партнёров на поле тоже стал понимать.
Указывал ли Абаскаль на ошибки? После каждого разбора так или иначе тренер говорит, что нужно исправить, над чем поработать. Обычная ситуация», — приводит слова Дуарте «Известия».
Алексис Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл семь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:09
-
14:59
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:25
-
13:24
Партнерский контент