«Динамо» сыграет товарищеский матч с победителем медиафутбольного турнира

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Коммерческий директор московского «Динамо» Дмитрий Манкин рассказал, что основной состав команды проведёт товарищеский матч с победителем медиафутбольного турнира.

«Победитель МКС (Московский кубок селебрити. — Прим. «Чемпионата») сыграет с основой «Динамо». Ориентировочно в сентябре», — передаёт слова Манкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Основные матчи медиафутбольного турнира пройдут с 13 июня по 14 июля. 16 июля состоится гранд-финал, который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков после 29 матчей. В заключительном туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Оренбургом» 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск.