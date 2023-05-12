Анохин: в новом сезоне Кубка России заявиться смогут не более трёх клубов Медиалиги

Генеральный директор компании Фонбет Сергей Анохин рассказал о структуре Кубка России в сезоне-2023/2024. Турнир вновь пройдёт при поддержке компании.
«Кубок России в сезоне-2023/2024 пройдёт по той же схеме? Да. Разве что косметический ремонт сделаем. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сойдутся «Краснодар» и «Урал». Возможно, в следующем сезоне такого матча уже не будет. Но тут многое зависит от позиции самих клубов.
Открыт вопрос и с количеством команд из медийного футбола. Мы хотели, чтобы в новом розыгрыше Кубка их было около восьми. Но в итоге заявиться смогут не более трёх. Среди них точно окажется 2DROTS как действующий победитель МФЛ. Кому достанется уайлд-кард, решит РФС и руководство Медиалиги», — приводит слова Анохина «Спорт-экспресс».
- 12 мая 2023
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