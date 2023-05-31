Орлов: Галицкий построил стадион, парк, академию. Федун такого не построил

Комментатор Геннадий Орлов провёл сравнение между владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном в преддверии Суперфинала Кубка России.

«Шансы в финале Кубка России — 50 на 50. У «Краснодара» сложилась хорошая игровая структура. Правда, россиян играет мало. Но всё равно спасибо Галицкому. Он романтик, думал, что 11 воспитанников будут в стартовом составе. Прям как человек, который думал, что коммунизм построим и все будут равны. Вариант с составом, состоящим полностью из воспитанников — утопический. Но это романтизм, это прекрасно.

Галицкий и Федун – абсолютно разные люди. У Галицкого другая культура. Посмотрите, какой он построил стадион, парк, академию. Федун такого не построил. Стадион «Спартака» оформлен на какое-то другое физическое или юридическое лицо. Это два разных человека. К Галицкому заслуженно относятся с уважением. У Федуна меня удивляла селекционная работа — кого они приглашали и какие большие деньги отдавали. Плюс что это за неуважение к тренерам? Их меняли как перчатки. А Галицкий дал возможность Кононову, Шалимову. Но они не потянули. У Ивича же сейчас складывается. «Краснодар» достоин победы в Кубке», — приводит слова Орлова Sport24.