Орлов: легенда — человек без плохих явлений. А у Промеса уголовные дела в Голландии

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов признался, что не считает нападающего «Спартака» Квинси Промеса легендой из-за его репутации и историй с уголовными делами в Нидерландах. По мнению Орлова, легенда — это достойный человек без отрицательных явлений.
«Промес уже стал легендой «Спартака»? Когда он закончит играть, тогда и будем говорить — легенда он или нет. Промес — хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес — техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несёт из Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» — это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда — это человек, без отрицательных явлений. Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет», — приводит слова Геннадия Орлова Sрort24.
- 26 мая 2023
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