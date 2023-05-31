Агент Конате хочет устроить форварда в «Локомотив». «Ахмат» готов продать его за € 3,5 млн
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Грозненский «Ахмат» будет готов продать нападающего Мохамеда Конате летом не меньше чем за € 3,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив». Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», — добавил источник «Чемпионата».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мохамед Конате провёл 24 матча, в которых забил 11 мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету форварда четыре игры в Фонбет Кубке России и два гола. «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 49 очков за 29 матчей.
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