Агент Конате хочет устроить форварда в «Локомотив». «Ахмат» готов продать его за € 3,5 млн

Грозненский «Ахмат» будет готов продать нападающего Мохамеда Конате летом не меньше чем за € 3,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив». Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мохамед Конате провёл 24 матча, в которых забил 11 мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету форварда четыре игры в Фонбет Кубке России и два гола. «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 49 очков за 29 матчей.