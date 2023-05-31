Ради подписания Месси «Барселона» объединит силы с клубом МЛС — L'Equipe
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«Барселона» очень заинтересована в возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт с парижанами истекает в конце сезона. Но финансовая ситуация не позволяет испанскому клубу осуществить этот переход, однако в команде нашли выход. Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, «Барселона» объединит силы с клубом МЛС «Интер Майами», одним из владельцем которого является Дэвид Бекхэм. План состоит в том, что официально Месси станет игроком американского клуба, однако тот отправит 35-летнего аргентинца в годичную аренду в «Барселону».
В нынешнем сезоне Месси в 40 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:
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