Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ради подписания Месси «Барселона» объединит силы с клубом МЛС — L'Equipe

Ради подписания Месси «Барселона» объединит силы с клубом МЛС — L'Equipe
Комментарии

«Барселона» очень заинтересована в возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт с парижанами истекает в конце сезона. Но финансовая ситуация не позволяет испанскому клубу осуществить этот переход, однако в команде нашли выход. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, «Барселона» объединит силы с клубом МЛС «Интер Майами», одним из владельцем которого является Дэвид Бекхэм. План состоит в том, что официально Месси станет игроком американского клуба, однако тот отправит 35-летнего аргентинца в годичную аренду в «Барселону».

В нынешнем сезоне Месси в 40 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:

Материалы по теме
Мегаталант «Баварии» забил «золотой» гол! А в Аргентине растёт ещё один «наследник» Месси
Мегаталант «Баварии» забил «золотой» гол! А в Аргентине растёт ещё один «наследник» Месси
Материалы по теме
Месси, Мбаппе и Ляказетт — в сборной лучших игроков Лиги 1 по версии ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023