Представители Месси были удивлены словами Хави об аргентинце в «Барселоне» — Эдуль

Представители нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси не поняли заявления главного тренера «Барселоны» Хави. Испанский специалист заявил, что возвращение 35-летнего футболиста в команду зависит от его желания. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в «Твиттере».

По сведениям источника, представители Месси считают, что переход Лео в «Барселону» зависел бы от него лишь в том случае, если бы он получил официальное предложение. Тогда аргентинец с удовольствием поставил бы свою подпись и вернулся в родную команду, однако «Барселона» предложений экс-игроку не делала. Приоритетом Месси является возвращение в стан сине-гранатовых, однако он не будет ждать предложения от команды вечно и рассмотрит варианты в других клубах.

Месси и Левандовски обсудили «Барселону». Видеоролик: