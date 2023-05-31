Игорь Ледяхов: под нас не захотели менять регламент, поэтому «Алании» не будет в стыках

Помощник главного тренера «Алании» Игорь Ледяхов сказал, что апелляция клуба на получение лицензии для участия в Росскийской Премьер-Лиге не удовлетворена.

«Да, «Алании» отказали в апелляции. Мы не примем участия в стыковых играх. Конечно, мы расстроены, особенно команда расстроилась. Мы весь год работали, чтобы занять высокое место и поучаствовать в переходных матчах, но регламент есть регламент. Под нас его никто не захотел менять», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

После 33 туров в Первой лиге «Алания» занимает четвёртое место, набрав 59 очков. Напомним, владикавказцам отказали в получении лицензии РФС-1, так как в городе не готов стадион. Ранее стало известно, что вместо «Алании» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ сыграет футбольный клуб «Родина».