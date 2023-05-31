Янг покинет «Астон Виллу» по окончании сезона

37-летний полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг покинет команду по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба английского клуба. Бирмингемцы приняли решение не продлевать контракт с игроком. Таким образом, Янг станет свободным агентом.

«Все в «Астон Вилле» хотели бы искренне поблагодарить Эшли и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне на счету Янга 32 матча за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Футболист выступал за команду на протяжении семи сезонов (с 2007 по 2012 год, а также с 2021 по 2023 год). Ориентировочная стоимость 37-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Ранее сообщалось о предварительной договорённости между «Астон Виллой» и полузащитником «Реала» Марко Асенсио.