Евгений Бушманов: сейчас хочу пожелать Юрию Гаврилову самого главного — здоровья

Бывший российский футболист Евгений Бушманов пожелал здоровья Юрию Гаврилову, который два дня назад был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

«Новость, что Юрий Васильевич Гаврилов попал в реанимацию, воспринял с тревогой. Собираюсь ли навестить его? Пока ещё не думал об этом, но надеюсь, у него всё будет хорошо — ещё не знаю всех подробностей. Сейчас хочу пожелать Юрию Васильевичу самого главного — здоровья», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Экс-игрок московских «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Юрий Гаврилов был доставлен в больницу на скорой 29 мая в тяжёлом состоянии. Ветеран перенёс инсульт и находится в неврологической реанимации одной из московских больниц.

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.