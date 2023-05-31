Евгений Бушманов: сейчас хочу пожелать Юрию Гаврилову самого главного — здоровья

Бывший российский футболист Евгений Бушманов пожелал здоровья Юрию Гаврилову, который два дня назад был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
«Новость, что Юрий Васильевич Гаврилов попал в реанимацию, воспринял с тревогой. Собираюсь ли навестить его? Пока ещё не думал об этом, но надеюсь, у него всё будет хорошо — ещё не знаю всех подробностей. Сейчас хочу пожелать Юрию Васильевичу самого главного — здоровья», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Экс-игрок московских «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Юрий Гаврилов был доставлен в больницу на скорой 29 мая в тяжёлом состоянии. Ветеран перенёс инсульт и находится в неврологической реанимации одной из московских больниц.
Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.
- 31 мая 2023
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