Стала известна причина инсульта у экс-футболиста «Спартака» Гаврилова

Василий Гаврилов, сын легендарного футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о причине инсульта у отца. По словам Василия, экс-футболист ещё несколько дней проведёт в реанимации.

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60 процентов перекрыла подачу крови. Сейчас врачи проводят все необходимые манипуляции — они поставят стент или растворят эту бляшку. Думаю, что всё будет нормально, но ещё пару дней он останется в реанимации», — приводит слова Василия Гаврилова ТАСС.

Напомним, Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов.

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.