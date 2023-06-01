«Рома» во второй раз в истории проиграла финал Кубка УЕФА/Лиги Европы

«Рома» во второй раз в истории не смогла выиграть трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы.

В финальном матче Лиги Европы нынешнего сезона «Рома» в серии пенальти проиграла «Севилье» в серии послематчевых пенальти. Матч состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершился победой испанского клуба (1:1 – основное время, 4:1 в серии пенальти).

Впервые «Рома» выступила в финале Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. Тогда команда под руководством Оттавио Бьянки по сумме двух матчей уступила миланскому «Интеру» со счётом 1:2.

«Севилья», в свою очередь, » выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. Команда является рекордсменом по этому показателю. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020.

Фанаты «Севильи» подрались с хулиганами перед финалом ЛЕ: