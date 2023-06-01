Бразильская конфедерация футбола выпустила заявление о расистском скандале вокруг Ренана

Бразильская конфедерация футбола прокомментировала расистский скандал вокруг защитника Роберта Ренана после матча со сборной Туниса (4:1).
«Бразильская конфедерация футбола направила в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся защитник Роберт Ренан из молодёжной сборной Бразилии. Бразильская конфедерация футбола категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте.
Покидая поле Ренан был спровоцирован местными болельщиками и отреагировал по-спортивному. В социальных сетях бразильский футболист стал жертвой нескольких случаев расизма. Профили уже изучены и будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием о наказании», — приводится заявление Бразильской конфедерации футбола на официальном сайте.
По ходу матча Ренан получил красную карточку и пропустит четвертьфинальный матч турнира, где национальная команда Бразилии встретится со сборной Израиля.
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