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Вратарь сборной Азербайджана: раза три-четыре нашу школу в Махачкале эвакуировали

Вратарь сборной Азербайджана: раза три-четыре нашу школу в Махачкале эвакуировали
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Воспитанник дагестанского футбола и вратарь «Карабаха», семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал о детстве в Махачкале.

«Я 1994 года рождения, поэтому ничего такого не запомнил. Когда мы там жили, всё было нормально, хорошо. Правда, частенько в школу звонили и сообщали о минировании. Раза три-четыре нас эвакуировали. Кто-то баловался таким образом. Ничего более серьёзного не происходило. Ну а драки, разборки были в порядке вещей для дагестанской улицы. Мама-папа никуда нас особо из дома не выпускали — до определённого периода «комнатными» росли. Но, когда взрослеешь, идёшь в школу, за себя постоять надо уметь. Конечно, приходилось драться. В Дагестане без этого вообще невозможно — загнобят сразу», – рассказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Магомедалиевым читайте скоро на «Чемпионате».

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